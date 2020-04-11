Данные минздрава: За все время коронавирус в ДНР выявили у 18 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T11:49:04+03:00

Коронавирус в ДНР зарегистрирован и подтвержден у 18 человек за все время Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в ДНР находится под особым контролем минздрава и властей - делается все для предотвращения распространения Covid-19

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По состоянию на утро 11 апреля за все время коронавирус в ДНР выявлен у 18 человек. О пяти выявленных случаях из этого числа сообщили вчера. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 11 человек. Из них 10 госпитализированы и один – самоизолирован на дому, - заявили в минздраве.

В ведомстве уточнили, что всего под наблюдением медиков в стационарах находятся 208 человек. 12 084 человека – на домашней самоизоляции.

С полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на коронавирус из отделений выписаны 53 человека.

Жители Республики соблюдают меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. А нарушителей этих мер выявляют сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU