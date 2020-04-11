2020-04-11T11:49:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Данные минздрава: За все время коронавирус в ДНР выявили у 18 человек

Ситуация с коронавирусом в ДНР находится под особым контролем минздрава и властей - делается все для предотвращения распространения Covid-19
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Коронавирус в ДНР зарегистрирован и подтвержден у 18 человек за все времяКоронавирус в ДНР зарегистрирован и подтвержден у 18 человек за все времяФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на утро 11 апреля за все время коронавирус в ДНР выявлен у 18 человек. О пяти выявленных случаях из этого числа сообщили вчера. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф взяты под наблюдение 11 человек. Из них 10 госпитализированы и один – самоизолирован на дому, - заявили в минздраве.

В ведомстве уточнили, что всего под наблюдением медиков в стационарах находятся 208 человек. 12 084 человека – на домашней самоизоляции.

С полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на коронавирус из отделений выписаны 53 человека.

Жители Республики соблюдают меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. А нарушителей этих мер выявляют сотрудники полиции.

Читайте также

Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 11 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку с воздуха
В ДНР почтили память узников концлагерей
Данные минздрава: За все время коронавирус в ДНР выявили у 18 человек
ВСУ продолжают утюжить Донбасс: ранен один человек, пострадали четыре дома
Юлия Чичерина потребовала наказать виновных в убийстве горловчанки Мирославы Воронцовой
У школьников ЛНР будут видеоуроки для дистанционного обучения
В ДНР временно приостановлены выезды для получения паспорта РФ
МВД ЛНР: Перевозка жителей Республики для получения паспортов РФ временно приостанавливается
Погода в Луганске на день: пасмурно и +13
Погода на день в Донецке: 11 апреля будет без осадков
Басурин: За неделю украинские военные выпустили по Республике больше 900 боеприпасов
С начала года в ДНР обрели новую семью 17 детей
Действие мер по предотвращению Covid-19 в ЛНР продлили до особого распоряжения
Попавшемуся с шестью миллионами рублей офицеру СБУ на Украине грозит до 12 лет тюрьмы
В ЛНР обязали носить маски в общественных местах и транспорте
Церемония прощание с трагически погибшей в Горловке Мирославой Воронцовой пройдет 11 апреля
Артиллерия не стихает: Украинские военные обстреляли электроподстанцию шахты Челюскинцев в Донецке
Коронавирус в ЛНР: В Кировске открыли обсервационное отделение
В ЛНР выявили еще один случай заражения Covid-19
В ДНР временно приостановлен выезд жителей за получением российских паспортов
Коронавирус в ДНР: В Минздраве заявили о новых случаях заражения Covid-19
Полтысячи солдат ВСУ госпитализировали с пневмонией и коронавирусом
На Украине мошенники украли у пенсионеров ДНР шесть миллионов гривен
МЧС предупредило о распространении фейка по поводу коронавируса в ДНР
Командир 25-й бригады ВСУ собрал с солдат 200 тысяч гривен для подкупа комиссии