2020-04-11T11:33:41+03:00
Политика

ВСУ продолжают утюжить Донбасс: ранен один человек, пострадали четыре дома

Это статистика только за прошедшие сутки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Украинские снаряды продолжают лететь по мирных городам и поселкам Донбасса. Фото: Русская веснаУкраинские снаряды продолжают лететь по мирных городам и поселкам Донбасса. Фото: Русская весна
Изменить размер текста:

Коронавирус не мешает Украине продолжать обстрелы Донбасса. А война давно превратилась в надоевшую всем статистику. Накануне вечером, 10 апреля, житель прифронтовой Еленовки получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

- Вчера вечером вооруженные формирования совершили обстрел в направлении села Сигнальное с применением вооружения БМП. В результате обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей спины получил мужчина 1970 года рождения, — отметили в СЦКК.

За сутки армия Украины 34 раза нарушила действующие договоренности о соблюдении режима прекращения огня. По ДНР выпущено более 500 боеприпасов.

А в Горловке сегодня состоится прощание с убитой ВСУ 25-летней девушкой. Она погибла от украинского снаряда 9 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР дистанционное обучение в учебных заведениях могут продлить на май

Об этом сообщил Глава ДНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку с воздуха
В ДНР почтили память узников концлагерей
Данные минздрава: За все время коронавирус в ДНР выявили у 18 человек
ВСУ продолжают утюжить Донбасс: ранен один человек, пострадали четыре дома
Юлия Чичерина потребовала наказать виновных в убийстве горловчанки Мирославы Воронцовой
У школьников ЛНР будут видеоуроки для дистанционного обучения
В ДНР временно приостановлены выезды для получения паспорта РФ
МВД ЛНР: Перевозка жителей Республики для получения паспортов РФ временно приостанавливается
Погода в Луганске на день: пасмурно и +13
Погода на день в Донецке: 11 апреля будет без осадков
Басурин: За неделю украинские военные выпустили по Республике больше 900 боеприпасов
С начала года в ДНР обрели новую семью 17 детей
Действие мер по предотвращению Covid-19 в ЛНР продлили до особого распоряжения
Попавшемуся с шестью миллионами рублей офицеру СБУ на Украине грозит до 12 лет тюрьмы
В ЛНР обязали носить маски в общественных местах и транспорте
Церемония прощание с трагически погибшей в Горловке Мирославой Воронцовой пройдет 11 апреля
Артиллерия не стихает: Украинские военные обстреляли электроподстанцию шахты Челюскинцев в Донецке
Коронавирус в ЛНР: В Кировске открыли обсервационное отделение
В ЛНР выявили еще один случай заражения Covid-19
В ДНР временно приостановлен выезд жителей за получением российских паспортов
Коронавирус в ДНР: В Минздраве заявили о новых случаях заражения Covid-19
Полтысячи солдат ВСУ госпитализировали с пневмонией и коронавирусом
На Украине мошенники украли у пенсионеров ДНР шесть миллионов гривен
МЧС предупредило о распространении фейка по поводу коронавируса в ДНР
Командир 25-й бригады ВСУ собрал с солдат 200 тысяч гривен для подкупа комиссии