ВСУ продолжают утюжить Донбасс: ранен один человек, пострадали четыре дома

11 Апр 2020 2020-04-11T11:33:41+03:00

Украинские снаряды продолжают лететь по мирных городам и поселкам Донбасса. Фото: Русская весна

Это статистика только за прошедшие сутки

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Коронавирус не мешает Украине продолжать обстрелы Донбасса. А война давно превратилась в надоевшую всем статистику. Накануне вечером, 10 апреля, житель прифронтовой Еленовки получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

- Вчера вечером вооруженные формирования совершили обстрел в направлении села Сигнальное с применением вооружения БМП. В результате обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей спины получил мужчина 1970 года рождения, — отметили в СЦКК.

За сутки армия Украины 34 раза нарушила действующие договоренности о соблюдении режима прекращения огня. По ДНР выпущено более 500 боеприпасов.

А в Горловке сегодня состоится прощание с убитой ВСУ 25-летней девушкой. Она погибла от украинского снаряда 9 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU