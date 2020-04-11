Погода в Луганске на день: пасмурно и +13

11 Апр 2020 2020-04-11T08:24:25+03:00

В Донбассе стоят теплые дни без осадков. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Осадков в ЛНР не обещают

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Температура воздуха в ЛНР 11 апреля будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 13 градусов тепла днем.

- С 21.00 10 апреля до 21.00 11 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков; ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 4 до 6 градусов тепла ночью и плюс 9-11 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 10-12 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 11-13 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU