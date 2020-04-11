Погода на день в Донецке: 11 апреля будет без осадков

11 Апр 2020 2020-04-11T08:52:20+03:00

Весна в этом году ранняя. Фото: Илья Богатиков

Изменить размер текста: A A

11 апреля будет в Донецкой Народной Республике пасмурным, солнце в этот день в Донецке будет редко показываться из-за облаков. Однако, синоптики нам не обещают осадков.

Сегодня дончанам обещают +13 днем и +5 ночью. В целом в ближайшие дни температура будет расти и в середине следующей недели приблизится к +20.

- 11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского. Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Митрофан: 25-летняя Мирослава из Горловки умерла от ранения по дороге в больницу в машине своего жениха

Митрополит Горловский и Славянский обратился к президенту Украины Зеленскому в связи с убийством жительницы Горловки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU