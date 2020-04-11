2020-04-11T08:52:20+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 11 апреля будет без осадков

Днем будет переменная облачность
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Весна в этом году ранняя.Весна в этом году ранняя.Фото: Илья Богатиков
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11 апреля будет в Донецкой Народной Республике пасмурным, солнце в этот день в Донецке будет редко показываться из-за облаков. Однако, синоптики нам не обещают осадков.

Сегодня дончанам обещают +13 днем и +5 ночью. В целом в ближайшие дни температура будет расти и в середине следующей недели приблизится к +20.

- 11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского. Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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