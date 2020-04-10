10 Апр 2020 2020-04-10T23:28:01+03:00

Басурин: за неделю украинские военные выпустили по Республике больше 900 боеприпасов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю 99 раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 900 снарядов, мин и гранат. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Вооруженные формирования Украины наносили артудары и из запрещенных видов вооружения. По районам 26 городов и сел Республики противник выпустил больше 900 боеприпасов, в том числе 60 артиллерийских снарядов калибров 122 миллиметра и 346 мин калибром 120- и 82 миллиметра, - рассказал Эдуард Александрович.

Он напомнил, что Горловке из-за обстрела погибла девушка и тяжело ранен мужчина. В Зайцево, Гольмовском, Старомихайловке, Спартаке, Александровке, Сигнальном и Сосновском повреждены больше десяти жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU