У школьников ЛНР будут видеоуроки вместо дистанционного обучения

11 Апр 2020 2020-04-11T10:18:11+03:00

Каждый видеоурок по времени будет составлять 10-15 минут. Фото: rcro.su

В Республике решили использовать более доступную форму обучения для учеников школ

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В ЛНР с 13 апреля начнет работать проект «Онлайн-школа #Учимсявместе». Он включает видеоуроки для учащихся начальных, средних и старших классов. Об этом сообщила директор Республиканского центра развития образования (РЦРО) Оксана Колесникова.

- Дистанционное обучение показало, что для школы оно нехарактерно. Такая форма подходит учреждениям высшего образования. Поэтому возникли определенные трудности со стороны учителей, родителей и детей. Министерством образования и науки было принято решение всю форму дистанционного образования перевести в режим видеоуроков, - рассказала Колесникова.

Сейчас проходит съемка видеоуроков. Каждый ролик по времени будет составлять 10-15 минут. Это основной фрагмент, в котором объясняется новый материал. Ребенок самостоятельно или с родителями может посмотреть объяснение нового материала столько раз, сколько это нужно.

Публикация видеоматериалов на сайтах Минобразования и РЦРО начнется 13 апреля, ссылка на проект также будет размещена на сайтах администраций городов и районов Республики.

Напомним, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве Республики приняла решение о продлении режима дистанционного обучения в учреждениях образования ЛНР до улучшения эпидемической ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU