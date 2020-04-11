У школьников ЛНР будут видеоуроки вместо дистанционного обучения
В ЛНР с 13 апреля начнет работать проект «Онлайн-школа #Учимсявместе». Он включает видеоуроки для учащихся начальных, средних и старших классов. Об этом сообщила директор Республиканского центра развития образования (РЦРО) Оксана Колесникова.
- Дистанционное обучение показало, что для школы оно нехарактерно. Такая форма подходит учреждениям высшего образования. Поэтому возникли определенные трудности со стороны учителей, родителей и детей. Министерством образования и науки было принято решение всю форму дистанционного образования перевести в режим видеоуроков, - рассказала Колесникова.
Сейчас проходит съемка видеоуроков. Каждый ролик по времени будет составлять 10-15 минут. Это основной фрагмент, в котором объясняется новый материал. Ребенок самостоятельно или с родителями может посмотреть объяснение нового материала столько раз, сколько это нужно.
Публикация видеоматериалов на сайтах Минобразования и РЦРО начнется 13 апреля, ссылка на проект также будет размещена на сайтах администраций городов и районов Республики.
Напомним, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве Республики приняла решение о продлении режима дистанционного обучения в учреждениях образования ЛНР до улучшения эпидемической ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU