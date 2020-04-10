Действие мер по предотвращению Covid-19 в ЛНР продлили до особого распоряжения

10 Апр 2020 2020-04-10T22:23:14+03:00

В ЛНР продлили действие мер по предотвращению распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Луганской Народной Республике продлили действие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Решении об этом приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия, сообщили в Правительстве ЛНР.

- Комиссией было решено продлить до особого распоряжения действие ранее принятых решений, срок которых ограничивался 12 апреля 2020 года, - говорится в сообщении.

То есть на неопределенный срок будет продлено действие дистанционного обучения, запрещено проведение массовых мероприятий, остановлена работа учреждений дополнительно образования и всевозможных секций.

Кроме этого, комиссия запретила допускать к работе общественный транспорт, в том числе такси, который находится в неудовлетворительном состоянии.

Также было запрещено перевозить пассажиров без маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU