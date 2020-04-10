2020-04-10T21:09:28+03:00
Политика

Артиллерия не стихает: Украинские военные обстреляли электроподстанцию шахты Челюскинцев в Донецке

Без света остались несколько улиц поселка Старомихайловка на западе столицы ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня вечером украинские военные обрушили на Донецк шквал артогня. Фото: Пресс-центр штаба ООССегодня вечером украинские военные обрушили на Донецк шквал артогня. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Украинские каратели сегодня вечером оставили без света поселок Старомихайловка на западе столицы ДНР – снаряды повредили электроподстанцию шахты имени Челюскинцев.

В течение получаса на Старомихайловку обрушился шквал огня из 122-миллиметровых орудий. Сначала 10 снарядов, потом еще десять. Не считая других боеприпасов. В результате повреждена трансформаторная подстанция шахты имени Челюскинцев. Полностью обесточены улицы Шевченко, Жуковского и Советская. И это только предварительные данные по результатам обстрелов, которые продолжаются.

Также сегодня вечером ВСУ выпустили двадцать 122-миллиметровых снарядов по поселку шахты «Трудовская». Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем украинских карателей этим вечером оказались и жизненно важные для всего региона Васильевская насосная станция и Донецкая фильтровальная станция рядом с Ясиноватой.

Наверное, так в командовании украинских карателей в Донбассе отреагировали на обращение митрополита Горловского и Славянского Митрофана к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с убийством жительницы Горловки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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