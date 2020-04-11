МВД ЛНР: Перевозка жителей Республики для получения паспортов РФ временно приостанавливается
В Луганской Народной Республике временно приостановили поездки для получения российских паспортов на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.
- С 13 апреля 2020 года перевозка жителей Республики для получения паспортов РФ временно приостанавливается, - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Республики и будет действовать до особого распоряжения.
В правоохранительном ведомстве подчеркнули, что прием документов будет проходить в обычном режиме.
- Подразделениями миграционной службы МВД ЛНР прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации и доставка пакетов документов в уполномоченные органы РФ продолжается в штатном режиме, - рассказали в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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