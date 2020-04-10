В ЛНР выявили еще один случай заражения Covid-19

10 Апр 2020 2020-04-10T20:08:08+03:00

Всего в ЛНР зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время в Республике зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом

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В Луганской Народной Республике выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- По состоянию на 10 апреля 2020 года в Луганской Народной Республике зарегистрировано восемь случаев заболевания Covid-19, - сказала глава здравоохранительного ведомства ЛНР.

Пащенко рассказала, что по два случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Антраците, Красном Луче, Свердловске, и по одному инфицированному было выявлено в Луганске и Славяносербском районе.

- Всего на Covid-19 было обследовано 666 человек, положительный результат был зафиксирован у восьми, - отметила министр.

Она подчеркнула, что тест-систем для выявления коронавируса в Республике достаточно.

Тем временем, в Кировске открыли обсервационное отделение. Там будут обследовать людей, которые контактировали с зараженными или приехали из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU