В ЛНР выявили еще один случай заражения Covid-19
В Луганской Народной Республике выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
- По состоянию на 10 апреля 2020 года в Луганской Народной Республике зарегистрировано восемь случаев заболевания Covid-19, - сказала глава здравоохранительного ведомства ЛНР.
Пащенко рассказала, что по два случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Антраците, Красном Луче, Свердловске, и по одному инфицированному было выявлено в Луганске и Славяносербском районе.
- Всего на Covid-19 было обследовано 666 человек, положительный результат был зафиксирован у восьми, - отметила министр.
Она подчеркнула, что тест-систем для выявления коронавируса в Республике достаточно.
Тем временем, в Кировске открыли обсервационное отделение. Там будут обследовать людей, которые контактировали с зараженными или приехали из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU