В ДНР временно приостановлен выезд жителей за получением российских паспортов

10 Апр 2020 2020-04-10T19:44:06+03:00

Это сделано в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции

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С 13 апреля в Донецкой Народной Республике временно приостановлен выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. Об этом сегодня сообщили в Администрации Главы ДНР.

- Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются, - говорится в сообщении.

В Администрации Главы Республики подчеркнули, что выезд за паспортами граждан РФ возобновится при нормализации эпидемиологической обстановки.

Напомним, что сейчас временно приостановлен выезд жителей ДНР в Россию – за исключением граждан, у которых есть российские паспорта. В последнее время еще сохранялась возможность поездок в РФ для получения российских паспортов.

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ИСТОЧНИК KP.RU