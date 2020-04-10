В ДНР временно приостановлен выезд жителей за получением российских паспортов
С 13 апреля в Донецкой Народной Республике временно приостановлен выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. Об этом сегодня сообщили в Администрации Главы ДНР.
- Такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются, - говорится в сообщении.
В Администрации Главы Республики подчеркнули, что выезд за паспортами граждан РФ возобновится при нормализации эпидемиологической обстановки.
Напомним, что сейчас временно приостановлен выезд жителей ДНР в Россию – за исключением граждан, у которых есть российские паспорта. В последнее время еще сохранялась возможность поездок в РФ для получения российских паспортов.
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ИСТОЧНИК KP.RU