Коронавирус в ДНР: В Минздраве заявили о новых случаях заражения Covid-19

10 Апр 2020 2020-04-10T19:37:08+03:00

В ДНР выявили еще пять случаев заражения Covid-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 5 жителей Республики, среди них ребенок пяти лет

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Коронавирус в ДНР обнаружили еще у пятерых жителей Республики. Об этом заявили в министерстве здравоохранения ДНР.

В Минздраве Республики рассказали, что четверо зараженных – люди из числа контактировавших с инфицированными ранее, среди них ребенок пяти лет.

- Еще одна пациентка 55 лет прибыла из Московской области 2 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Донецкой Народной Республики.

За все время в ДНР зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из числа инфицированных - двое детей.

На данный момент по медицинским наблюдением в условиях стационара находится 204 человека. На домашней самоизоляции – 13 582 человека. За сутки из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на коронавирус были выписаны 47 человек.

Тем временем, в Республике опровергли информацию о введении режима полной повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU