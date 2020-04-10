10 Апр 2020 2020-04-11T00:40:38+03:00

С начала года в ДНР обрели новую семью 17 детей. Фото: ВКонтакте

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С начала года в Донецкой Народной Республике усыновлено 17 детей. Всего обрели новую семью 320 ребятишек. Об этом сообщила директор Государственной службы по делам семьи и детей Светлана Майборода.

- На сегодня в Республике подлежат усыновлению 1163 ребенка – это сироты и те, кто, лишены родительского попечения. Прилагаются все усилия к тому, чтобы они нашли своих родителей-усыновителей. Жители ДНР проявляют заинтересованность в усыновлении детей. Сейчас на учете кандидатов в усыновители состоят 45 граждан, - подчеркнула Светлана Майборода.

После усыновления государство не перестает беспокоиться о судьбе усыновленного ребенка. В течение первых трех лет условия проживания и воспитания ребенка проверяют каждый год, а в дальнейшем - один раз в три года. В этом году было проверено сто семей, нарушения не выявлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU