На Украине мошенники украли у пенсионеров ДНР шесть миллионов гривен

10 Апр 2020 2020-04-10T18:22:10+03:00

Аферисты из подконтрольного Киеву Бахмута придумали схему, как обирать ни о чем не подозревающих жителей Республики

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В ДНР есть пенсионеры, которые не ездят в незалежную за своими кровными – по состоянию здоровья или опасения быть задержанными. Они-то и стали объектом для мошенников из подконтрольного Киеву Бахмута (бывшего Артемовска). По неполным сведениям, аферисты «заработали» около 6 миллионов гривен (почти 15 миллионов рублей).

В пресс-службе МВД Украины отчитались об успешной операции по раскрытию группы мошенников.

- Организовал преступную деятельность житель Бахмута. Имея связи среди жителей ДНР, мужчина получал информацию и копии документов на пенсионеров, которые там проживают. Причем интересовали его исключительно сведения о пожилых гражданах с высоким размером пенсий, которые по разным причинам не могли выехать на территорию Украины для оформления и обновления пенсионных выплат, а также умерших, – говорится в сообщении.

На основании копий документов оформлялись доверенности для представительства интересов пенсионеров в различных органах власти, судах, банках и тому подобное. Потом все необходимые бумаги передавались должностным лицам органов власти, а те беспрепятственно оформляли и проводили выплаты. Наличные деньги получали через отделения банков и почтовой связи.

В ходе обысков полицейские изъяли паспорта и различные документы, оформленные на пенсионеров ДНР, а также 7 тысяч евро, 8 тысяч долларов и 80 тысяч гривен.

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ИСТОЧНИК KP.RU