2020-04-10T19:26:05+03:00
Политика

Полтысячи солдат ВСУ госпитализировали с пневмонией и коронавирусом

В НМ ЛНР рассказали, что украинская армия пытается скрывать реальную эпидемическую ситуацию
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Заболевают все больше солдат. ВСУ Фото: sharknews.ruЗаболевают все больше солдат. ВСУ Фото: sharknews.ru
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Около пятисот солдат вооруженных формирований Украины были госпитализированы с пневмонией и коронавирусом. Военнослужащих доставили в больницы подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Всего на лечении в медицинских учреждениях, где созданы так называемые зоны обсервации, на временно подконтрольной ВСУ территории находится 497 военнослужащих ОТГ «Север», в том числе 215 человек с легкой формой пневмонии и 125 человек с коронавирусной инфекцией, - рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что по информации источника Народной милиции в штабе так называемой «операции объединенных сил», что на этой неделе с подозрением на Cоvid-19 госпитализировали еще 43 солдат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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