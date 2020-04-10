2020-04-10T17:50:47+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС предупредило о распространении фейка по поводу коронавируса в ДНР

Появился фейк о том, что Республика переходит на режим полной повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса
Екатерина Сорока
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Все действующие распоряжения и указы Главы ДНР находятся в открытом доступе на его официальном сайте. Фото: dnmchs.ruВсе действующие распоряжения и указы Главы ДНР находятся в открытом доступе на его официальном сайте. Фото: dnmchs.ru
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Пресс-служба МЧС ДНР предупредила о распространении фейка по поводу коронавируса в Республике. 10 апреля на электронные адреса администраций городов и районов Республики был отправлен поддельный документ о том, что с этого дня объявлен режим полной повышенной готовности.

— Был распространен "документ" от 8 апреля 2020 г № 08/1425 «О введении режима полной повышенной готовности». Просим всех обратить внимание на то, что данное письмо является поддельным, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в Республике действует только одно распоряжение Главы, касающееся особого режима. Это документ от 12 мата «О введении режима повышенной готовности». В нем указаны все меры, которые должны соблюдать ведомства и граждане Республики, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Тем временем, в ДНР выявлено 13 зараженных Сovid-19. Все они сейчас находятся под присмотром врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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