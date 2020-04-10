2020-04-10T17:20:28+03:00
Политика

Командир 25-й бригады ВСУ собрал с солдат 200 тысяч гривен для подкупа комиссии

Подкуп необходим для скрытия хищений
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Комбриг собрал с подчиненных 200 тысяч гривен. Фото: warfiles.ruКомбриг собрал с подчиненных 200 тысяч гривен. Фото: warfiles.ru
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Чтобы скрыть хищения поставленного из Соединенных Штатов Америки военного имущества, командир 25-й бригады вооруженных формирований решил подкупить проверяющую комиссию. Для этого он начал сбор денег с личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

В ходе прошлой проверки военная комиссия обнаружила недостачу трех приборов ночного видения AN/PVS-14 и четырех тепловизоров Thermal-Eye X320 производства США.

- На прошедшей неделе командир бригады полковник Олег Зенченко собрал 200 тысяч гривен со своих подчиненных, чтобы отблагодарить проверяющих и скрыть очередной факт хищения, - говорит Осадчий. - В отношении проворовавшегося комбрига подготовлены документы для вызова его на аттестационную комиссию для рассмотрения на предмет соответствия занимаемой должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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