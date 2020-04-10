В Донецке пройдет онлайн-литургия митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона

10 Апр 2020 2020-04-10T17:03:13+03:00

В ДНР призвали верующих воздержаться от посещения храмов в ближайшие выходные дни

Изменить размер текста: A A

12 апреля, в день Входа Господня в Иерусалим, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка будет совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение совершит митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Прихожане Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата смогут посмотреть литургию в режиме онлайн. Об этом сообщили в Донецкой епархии. Литургия начнется в 9:00.

Тем временем, в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению распространения коронавирусной инфекции призвали православных верующих воздержаться от посещения храмов 11 и 12 апреля из-за угрозы распространения COVID-19.

Напомним, что 12 апреля православные будут праздновать Вербное воскресенье — праздник, предшествующий Страстной неделе. Он символизирует с одной стороны признание Иисуса Мессией, а с другой – прообраз входа Сына Человеческого в рай. В этот день обычно освящают вербы и украшают ими иконы в доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Митрофан: 25-летняя Мирослава из Горловки умерла от ранения по дороге в больницу в машине своего жениха

Митрополит Горловский и Славянский обратился к президенту Украины Зеленскому в связи с убийством жительницы Горловки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU