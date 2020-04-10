2020-04-10T17:03:13+03:00
Политика

В Донецке пройдет онлайн-литургия митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона

В ДНР призвали верующих воздержаться от посещения храмов в ближайшие выходные дни
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Православных верующих призвали воздержаться от посещения храмов 11 и 12 апреляПравославных верующих призвали воздержаться от посещения храмов 11 и 12 апреляФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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12 апреля, в день Входа Господня в Иерусалим, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка будет совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение совершит митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Прихожане Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата смогут посмотреть литургию в режиме онлайн. Об этом сообщили в Донецкой епархии. Литургия начнется в 9:00.

Тем временем, в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению распространения коронавирусной инфекции призвали православных верующих воздержаться от посещения храмов 11 и 12 апреля из-за угрозы распространения COVID-19.

Напомним, что 12 апреля православные будут праздновать Вербное воскресенье — праздник, предшествующий Страстной неделе. Он символизирует с одной стороны признание Иисуса Мессией, а с другой – прообраз входа Сына Человеческого в рай. В этот день обычно освящают вербы и украшают ими иконы в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Донецке пройдет онлайн-литургия митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона
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