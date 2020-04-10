«Развлечения» на карантине: В Северодонецке школьница закладывала в тайники психотропы и наркотики

10 Апр 2020 2020-04-10T15:53:27+03:00

Пойманная на «горячем» школьница призналась, где еще успела сделать закладки. Фото: ГУ НПУ в Луганской области

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В подконтрольном Киеву Северодонецке не все школьники осваивают учебную программу в дистанционном режиме. 16-летняя ученица одной из местных школ использовала Интернет для получения заказов на наркотики и психотропы, а потом разносила зелье по тайникам. Полицейские задержали наркосбытчицу возле одного из домов по улице Первомайская. Как раз во время закладки.

- В ходе осмотра у девушки были обнаружены 22 пакета с психотропным веществом амфетамин, 32 пакета с наркотическим средством каннабис, а также наклейки с рекламой адреса интернет-сайта через который осуществляется сбыт этого зелья, - рассказали в пресс-службе Нацполиции в Луганской области.

Пойманная на «горячем» школьница призналась, где еще успела сделать закладки. Были обнаружены 10 тайников с наркотиками.

Амфетамин и каннабис были уложены в пакетики разного цвета, чтобы не перепутать. Фото: ГУ НПУ в Луганской области

За такие «развлечения» во время карантина девушке светит тюрьма на срок до 8 лет. В отношении школьницы открыто уголовное производство по статье 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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ИСТОЧНИК KP.RU