2020-04-10T15:23:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Как в Донецке и Республике будут обрабатывать транспорт во время режима повышенной готовности

Контроль обработки будет ежедневным и осуществляться Минтранспортом
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обработке должен подвергаться весь общественный транспорт. Фото: facebook.comОбработке должен подвергаться весь общественный транспорт. Фото: facebook.com
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Минтранс ДНР своим приказом обязал всех перевозчиков проводить дезинфекцию (санитарную обработку) авто перед выходом на рейс.

- Это касается такси, городских, пригородных, междугородных пассажирских и грузовых перевозок, - пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - До 10 апреля все перевозчики должны предоставить в Минтранс информацию о проведении дезинфекции, а также копии заключенных договоров на санитарную обработку. Также ежедневно до 12:00 они должны сообщать в Минстранс о проведении дезинфекции за прошедшие сутки.

Ранее в Донецкой Народной Республике за сутки почти 50 человек были выписаны из больниц с полным выздоровлением и с дважды отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию. В целом же на 11.00 сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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