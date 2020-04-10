Как в Донецке и Республике будут обрабатывать транспорт во время режима повышенной готовности
Минтранс ДНР своим приказом обязал всех перевозчиков проводить дезинфекцию (санитарную обработку) авто перед выходом на рейс.
- Это касается такси, городских, пригородных, междугородных пассажирских и грузовых перевозок, - пояснила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - До 10 апреля все перевозчики должны предоставить в Минтранс информацию о проведении дезинфекции, а также копии заключенных договоров на санитарную обработку. Также ежедневно до 12:00 они должны сообщать в Минстранс о проведении дезинфекции за прошедшие сутки.
Ранее в Донецкой Народной Республике за сутки почти 50 человек были выписаны из больниц с полным выздоровлением и с дважды отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию. В целом же на 11.00 сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ЛНР: Выявлен седьмой случай заражения Covid-19
Коронавирус в ЛНР обнаружен у женщины, которая контактировала с мужем, вернувшимся из Москвы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»