Митрополит Горловский и Славянский Митрофан обратился к президенту Украины Зеленскому в связи с убийством жительницы Горловки

10 Апр 2020 2020-04-10T14:26:35+03:00

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9 апреля в горловском поселке Широкая Балка миной с беспилотного летательного аппарата ВСУ была убита 25-летняя Мирослава и тяжело ранен 59-летний Михаил. После этого очередного убийства мирной жительницы Горловки митрополит Горловский и Славянский Митрофан обратился к верховному главнокомандующему ВСУ, президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинским военным и международному сообществу. Об этом сообщает пресс-служба Горловского епархиального управления.

- Что общего у обстрелов минами с беспилотников домов мирных граждан с обороной территориальной целостности Украины? Иначе, как уголовным преступлением, такие действия назвать нельзя. У таких вещей обязательно есть фамилия, имя и отчество того, кто это сделал, - заявил митрополит Митрофан. - Люди в Горловке шестой год живут в этом ужасе. Еженощные обстрелы, которые на короткое время прекращаются, а потом возобновляются снова, уже стали привычным фоном жизни. Но каждый раз, когда происходят такие убийства, снова и снова встаёт вопрос: доколе это будет продолжаться?

Митрополит Митрофан сообщил, что Мирослава и Михаил являются близкими родственниками сотрудников Горловского епархиального управления. Мирославе было 25 лет. Она должна была выйти замуж. Ее жених на своей машине повез девушку в больницу, и по дороге она умерла от полученного ранения. Михаил сейчас находится в отделении реанимации, ему были проведены все необходимые медицинские операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU