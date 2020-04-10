2020-04-10T12:02:43+03:00
Политика

В Донецке на шахте имени Засядько травмирован горняк

Происшествие случилось 9 апреля
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Шахта имени Засядько считается одной из самых опасных в углепроме – здесь уголь добывают на глубине более километра. Фото: mintek-dnr.ruШахта имени Засядько считается одной из самых опасных в углепроме – здесь уголь добывают на глубине более километра. Фото: mintek-dnr.ru
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9 апреля горноспасатели Донецка оказали помощь 46-летнему работнику шахты имени Засядько. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Также отмечается, что была привлечена реанимационно-противошоковая группа.

Кстати, помощь реанимационно-противошоковой группы понадобилась другому 46-летнему работнику этой шахты. Горноспасатели выезжали на предприятие 25 марта.

В МЧС также рассказали о случаях травматизма на других шахтах ДНР. Так,

26 марта на шахте «Щегловская-Глубокая» в Макеевке был травмирован 38-летний рабочий горных выработок. А 29 марта на шахте «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» получил травмы 40-летний проходчик.

Но есть и более приятные новости. Сегодня, 10 апреля, на шахте «Прогресс» в Торезе состоится ввод в эксплуатацию новой лавы. Ее запасы составляют порядка 300 тысяч тонн «черного золота». Горняки планируют добывать из нее 800 тонн угля в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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