За сутки из больниц ДНР выписали 47 человек с отрицательными тестами на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T11:56:13+03:00

За сутки в ДНР почти 50 человек были выписаны из больниц с полным выздоровлением и с дважды отрицательными тестами на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 13 человек

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В Донецкой Народной Республике за сутки почти 50 человек были выписаны из больниц с полным выздоровлением и с дважды отрицательными тестами на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня заявили в министерстве здравоохранения ДНР.

За это же время по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф под наблюдение были взяты семь жителей Республики. Из них шесть госпитализированы и один – самоизолирован на дому.

- Под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 204 человека. 13 582 человек – находятся на самоизоляции на дому, - уточнили в минздраве.

По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время.

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ИСТОЧНИК KP.RU