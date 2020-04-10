Погода на день в Луганске: 10 апреля будет тепло - до 19 градусов и без осадков

10 Апр 2020 2020-04-10T08:24:51+03:00

В Луганске будет облачно с прояснениями. Фото: vk.com/lugansk_city

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду

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10 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 14-19 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 3 до 5 градусов тепла ночью и плюс 16-18 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 17-19 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 10 апреля – 05.14, время захода – 19.39. Продолжительность светового дня составит 14 часов 25 минут.

Ночью и утром 11 апреля местами пройдут дожди, ветер усилится до 15-18 м/с; температура воздуха понизится на 3-5 градусов. 12 апреля осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU