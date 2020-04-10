2020-04-10T07:42:32+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 10 апреля будет до +19 градусов, вечером возможен небольшой дождь

В Донецке будет дуть слабый ветер, который вечером усилится до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В первой половине дня в Донецке будет солнечно, а потом небо начнут затягивать облакаВ первой половине дня в Донецке будет солнечно, а потом небо начнут затягивать облакаФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром 10 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет ясным. А во второй половине дня погода изменится. Появятся облака, а потом и тучи, усилится ветер. Вечером ожидается небольшой дождь. Но местами осадки будут более значительными.

Утром столбики термометров будут находиться на отметках от 1 до 12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18 — 19 градусов. Вечером ожидается +18... +11.

В утренние часы слабый ветер будет дуть в южном направлении, которое во второй половине дня сменится юго-западное, западное и северо-западное. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с. Во второй половине дня – порывы до 10 м/с.

В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.

На выходные дни - 11 и 12 апреля - синоптики прогнозируют похолодание. Днем будет не более 10-12 градусов тепла. А по ночам – около нуля. Местами возможны заморозки до -2 градусов. Осадков не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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