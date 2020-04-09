2020-04-09T23:27:20+03:00
Общество

В ДНР сформируют двухмесячный запас продуктов

Об этом сообщил Глава Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: Сформируем двухмесячный запас продуктовПушилин: Сформируем двухмесячный запас продуктовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В ближайшее время в ДНР начнут реализовывать план создания двухмесячного запаса продуктов. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин во время видеоконференции оперативного штаба «Здоровое движение» общественного движения «Донецкая Республика».

- На сегодняшний день, исходя из доклада министра промышленности и торговли, можно констатировать, что тех запасов, которые существуют, достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Разрабатывается и практически введен в действие план по формированию и поддержанию двухмесячного запаса продуктов питания на всех крупных складах Республики, - рассказал Денис Владимирович.

Ответственные службы контролируют ситуацию и с поставкой лекарств в аптеки.

- Учитывая определенные тенденции, связанные с нехваткой в целом медицинских препаратов, определенные сбои есть, но они не критичные. Сейчас предпринимаются шаги, чтобы все необходимые препараты, а также медицинские изделия находились в аптеках в достаточном объеме, - подчеркнул Пушилин.

Он сообщил, что сейчас наращивается производство средств индивидуальной защиты и сырья для их производства. В этом задействованы восемь предприятий. Производством дезинфицирующих препаратов занимаются два предприятия, которым под силу обеспечить ими всю Республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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