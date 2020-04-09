2020-04-10T13:53:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Парад Победы в Донецке 2020 может пройти без зрителей

Парад Победы в Донецке 2020 будут транслировать по республиканским телеканалам
Екатерина Сорока
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Парад Победы в Донецке 2020 может пройти без зрителейПарад Победы в Донецке 2020 может пройти без зрителейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Парад Победы в Донецке 2020 может впервые пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Все решения по этому поводу будут приниматься в последний момент. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин на видеоконференции оперативного штаба «Здоровое движение» при Общественном движении «Донецкая Республика».

— Действительно, вопрос важный, который волнует нас всех, потому что для нас в 75-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне особенно важно провести парад. И я вам скажу, что решения будут приниматься в самый последний момент. Я пока склоняюсь к тому, что мы должны его провести несмотря ни на что, — заявил Глава Республики.

Парад Победы в Донецке будут транслировать по республиканским телеканалам.

— Пока никто не может прогнозировать, как будут в дальнейшем развиваться события. Если ситуация останется хотя бы в рамках как сейчас, то парад должен пройти, — добавил Глава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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