Самоизоляция в ДНР для людей старше 65 лет: Кто может не сидеть дома на карантине?

9 Апр 2020 2020-04-09T21:53:01+03:00

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлится до 17 апреля 2020 года. Фото: napensii.ua

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Пожилые люди находятся в зоне риска заболевания коронавирусом. В связи с этим на прошлой неделе Глава ДНР распорядился о том, что люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Однако в этом распоряжении есть исключения. Оно не касается работающих пожилых людей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

К такой категории относятся работники:

— задействованные в непрерывной производственной цепочке изготовления, переработки и выпуска продукции, в том числе первой необходимости;

— работа которых связана с ремонтом и профилактикой оборудования;

— осуществляющие контроль за деятельностью пропускного режима на объектах жизнеобеспечения, и санитарных норм на карантинных объектах;

— работа которых связана с производством повышенной опасности для граждан и окружающей среды;

— занятые на производстве работ, необходимых для обороны Республики;

— занятые на производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи;

— ответственные за охрану труда на предприятии, во избежание техногенных катастроф и иных негативных последствий в результате осуществления деятельности, которая может нанести вред жизни и здоровью граждан;

— отнесённые руководителем предприятия, учреждения, организации к таковым в соответствии с особенностями производственной, коммерческой деятельности и деятельности связанной с обслуживанием населения, и предоставлением услуг иным организациям.

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ИСТОЧНИК KP.RU