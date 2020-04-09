Самоизоляция в ДНР для людей старше 65 лет: Кто может не сидеть дома на карантине?
Пожилые люди находятся в зоне риска заболевания коронавирусом. В связи с этим на прошлой неделе Глава ДНР распорядился о том, что люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Однако в этом распоряжении есть исключения. Оно не касается работающих пожилых людей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
К такой категории относятся работники:
— задействованные в непрерывной производственной цепочке изготовления, переработки и выпуска продукции, в том числе первой необходимости;
— работа которых связана с ремонтом и профилактикой оборудования;
— осуществляющие контроль за деятельностью пропускного режима на объектах жизнеобеспечения, и санитарных норм на карантинных объектах;
— работа которых связана с производством повышенной опасности для граждан и окружающей среды;
— занятые на производстве работ, необходимых для обороны Республики;
— занятые на производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи;
— ответственные за охрану труда на предприятии, во избежание техногенных катастроф и иных негативных последствий в результате осуществления деятельности, которая может нанести вред жизни и здоровью граждан;
— отнесённые руководителем предприятия, учреждения, организации к таковым в соответствии с особенностями производственной, коммерческой деятельности и деятельности связанной с обслуживанием населения, и предоставлением услуг иным организациям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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