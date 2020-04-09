2020-04-09T21:11:07+03:00
Звезды

Донецкий драмтеатр примет участие в Международном онлайн-фестивале

Донецкие театралы представят историческую драму «Лев зимой»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Донецкие театралы покажут историю жизни Генриха II и его семьи. Фото: dnr-pravda.ruДонецкие театралы покажут историю жизни Генриха II и его семьи. Фото: dnr-pravda.ru
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Донецкий музыкально-драматический театр имени Бровуна примет участие в Международном онлайн-фестивале «Онл@йнСЦЕНА». Об этом сообщила генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

- Мы открываем для себя новые форматы. Пока нет возможности выезжать за пределы Республики и давать спектакли, мы выходим в интернет-пространство, - сказала она.

Гендиректор театра отметила, что 18 апреля на фестивале будет представлена историческая драма «Лев зимой».

- Благодаря инициативе российских коллег мы сможем показать историю жизни Генриха II и его семьи широкому кругу зрителей и получить экспертную оценку жюри, - рассказала Волкова.

В онлайн-фестивале примут участие 14 театров. Победители будут объявлены 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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