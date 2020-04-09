2020-04-09T20:41:07+03:00
Происшествия

В ЛНР возбудили дело на украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять Голубовское

Об этом сообщили в Генпрокуратуре
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР возбудили дело на украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять Голубовское. Фото: ФейсбукВ ЛНР возбудили дело на украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять Голубовское. Фото: Фейсбук
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Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Брыжинского, по приказу которого 1 апреля был обстрелян поселок Голубовское, в результате чего смертельное ранение получила пожилая женщина.

- В распоряжение следователей поступили материалы, доказывающие причастность командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Брыжинского к артиллерийскому обстрелу из минометов калибра 120 миллиметров территории Республики, - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что в результате преступных действий Брыжинского и иных неустановленных военнослужащих 93-й омбр ВСУ 1 апреля 2020 года обстрелу подвергся жилой дом в Голубовском, где на тот момент находилась хозяйка - Мария Вольгина, 1940 года рождения. 2 апреля пенсионерка скончалась от полученных травм.

Уголовное дело в отношении Брыжинского возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР - «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и статьи 440 УК ЛНР х «Геноцид».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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