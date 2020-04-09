В ЛНР заявили еще об одном случае заражения Covid-19

9 Апр 2020 2020-04-09T19:36:47+03:00

Это уже седьмой случай коронавируса в Республике

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Седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике был зафиксирован у женщины. Она контактировала с мужем, который вернулся из Москвы. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- У нас, к сожалению, еще один случай заболевшего, на этот раз в Луганске, - заявил он.

Докашенко отметил, что вернувшийся из Москвы мужчина на данный момент проходит обследование, о результатах которого будет сообщено в скором времени.

Женщина в настоящий момент помещена в боксированное инфекционное отделение четвертой городской больницы в состоянии средней тяжести, - сказал главный санврач Республики.

Дмитрий Докашенко рассказал, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 151 человек. Он отметил, что эти люди проходят обследование. Процедуры занимают 14 дней. После этого, если не было зафиксировано заболевания - их выписывают. Так, например, за прошедшие сутки было выписано порядка 50 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU