В ЛНР заявили еще об одном случае заражения Covid-19
Седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике был зафиксирован у женщины. Она контактировала с мужем, который вернулся из Москвы. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
- У нас, к сожалению, еще один случай заболевшего, на этот раз в Луганске, - заявил он.
Докашенко отметил, что вернувшийся из Москвы мужчина на данный момент проходит обследование, о результатах которого будет сообщено в скором времени.
Женщина в настоящий момент помещена в боксированное инфекционное отделение четвертой городской больницы в состоянии средней тяжести, - сказал главный санврач Республики.
Дмитрий Докашенко рассказал, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 151 человек. Он отметил, что эти люди проходят обследование. Процедуры занимают 14 дней. После этого, если не было зафиксировано заболевания - их выписывают. Так, например, за прошедшие сутки было выписано порядка 50 человек
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ИСТОЧНИК KP.RU