В ДНР коронавирусом заразились 13 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T20:54:08+03:00

Об этом сообщили в Минздраве

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Сегодня, 9 апреля, в Донецкой Народной Республике выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19.

- Трое заболевших из числа членов семьи и знакомых выявленного 7 апреля инфицированного пациента. Одна пациентка 42 лет прибыла из Москвы 6 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована. Еще двое пациентов – из числа контактов с пациентом с положительным тестом по результатам 3 апреля, - прокомментировала министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

На 17.30 в ДНР зарегистрировано тринадцать случаев инфицирования COVID-19, из них один ребенок. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Республике нет.

Тем временем, в Луганской Народной Республике был выявлен еще один случай заражения коронавирусом. COVID-19 диагностирован у женщины, которая контактировала с мужем, вернувшимся из Москвы.

В ДНР работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU