2020-04-09T20:54:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР коронавирусом заразились 13 человек

Об этом сообщили в Минздраве
Роман ПОБЕРЕЖНЮКОльга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Многие ответственно подходят к выполнению рекомендаций врачей и носят защитные маскиМногие ответственно подходят к выполнению рекомендаций врачей и носят защитные маскиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 апреля, в Донецкой Народной Республике выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19.

- Трое заболевших из числа членов семьи и знакомых выявленного 7 апреля инфицированного пациента. Одна пациентка 42 лет прибыла из Москвы 6 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована. Еще двое пациентов – из числа контактов с пациентом с положительным тестом по результатам 3 апреля, - прокомментировала министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

На 17.30 в ДНР зарегистрировано тринадцать случаев инфицирования COVID-19, из них один ребенок. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Республике нет.

Тем временем, в Луганской Народной Республике был выявлен еще один случай заражения коронавирусом. COVID-19 диагностирован у женщины, которая контактировала с мужем, вернувшимся из Москвы.

В ДНР работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР рассказали, как защитить себя и других от коронавируса

В Минздраве озвучили 10 профилактических мер на каждый день (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР сформируют двухмесячный запас продуктов
Пострадавший в обстреле Трудовских пес, идет на поправку
Самоизоляция в ДНР для людей старше 65 лет: Кто может не сидеть дома на карантине?
Донецкий драмтеатр примет участие в Международном онлайн-фестивале
В ЛНР возбудили дело на украинского комбрига, отдавшего приказ обстрелять Голубовское
В ЛНР заявили еще об одном случае заражения Covid-19
В ДНР коронавирусом заразились 13 человек
В Горловке из-за обстрела погибла девушка, тяжело ранен мужчина
Акция «Рука помощи»: в ЛНР волонтеры помогают пожилым жителям, которые находятся в изоляции
В ДНР дистанционное обучение в учебных заведениях могут продлить на май
Кобцева: украинская сторона пока не обсуждает открытие новых пунктов пропуска
Жителю Горловки грозит штраф за нарушение режима самоизоляции
В ДНР за сутки 18 человек с подозрением на коронавирус положили в больницы
Украинские боевики за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 9 апреля будет облачно с прояснениями, до +16
Погода на день в Донецке: 9 апреля будет ясно, до +16
ЛНР и Украина договорили об обмене пленными по формуле 11 на 8
«Не повод грустить!» «Арт-Донбасс» приглашает на виртуальные экскурсии
В Красном Луче и Антраците ездит пожарная машина и оповещает население о мерах профилактики против COVID-19
«Это вранье!» В ЛНР опровергли слухи о смерти жителя от коронавируса
Омбудсмен ДНР заявила, что Республика договорилась с Украиной об обмене пленными до Пасхи
К 75-летию Победы в ДНР изготовили памятные знаки по уникальной технологии
Глава ЛНР распорядился с 10 апреля приостановить пассажирское сообщение с Россией
ЛНР возобновила почтовый обмен с ДНР и Россией
В ДНР выявили коронавирус еще у одного жителя Республики
За все время в ЛНР зафиксировано 6 случаев заражения Covid-19