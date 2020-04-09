В ДНР коронавирусом заразились 13 человек
Сегодня, 9 апреля, в Донецкой Народной Республике выявили еще шесть случаев заболевания COVID-19.
- Трое заболевших из числа членов семьи и знакомых выявленного 7 апреля инфицированного пациента. Одна пациентка 42 лет прибыла из Москвы 6 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована. Еще двое пациентов – из числа контактов с пациентом с положительным тестом по результатам 3 апреля, - прокомментировала министр здравоохранения Ольга Долгошапко.
На 17.30 в ДНР зарегистрировано тринадцать случаев инфицирования COVID-19, из них один ребенок. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Республике нет.
Тем временем, в Луганской Народной Республике был выявлен еще один случай заражения коронавирусом. COVID-19 диагностирован у женщины, которая контактировала с мужем, вернувшимся из Москвы.
В ДНР работает круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU