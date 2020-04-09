Акция «Рука помощи»: в ЛНР волонтеры помогают пожилым жителям, которые находятся в изоляции
В ЛНР ширится движение среди молодых людей, готовых прийти на помощь пожилым людям, которые находятся в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. За первую неделю акции «Рука помощи» помощь получили более 60 человек из Луганска, Лутугино, Ровеньков, Алчевска, Стаханова и Кировска.
Луганчанка Варвара Тарасенко рассказала, что раньше ей помогали знакомые, но теперь из-за угрозы коронавируса многие предпочитают оставаться дома. И тогда она обратилась к добровольцам.
- Сделали волонтеры все хорошо, спасибо им за это, - сказала пенсионерка.
Также к участникам акции «Рука помощи» обращались жители Лутугино, Ровеньков, Алчевска, Стаханова и Кировска.
- Людям оказывают помощь в покупке продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Все покупки активисты делают за средства граждан, которые обратились за помощью. Граждане группы риска к нам обращаются, самая большая активность населения в Луганске. Жителей других городов и районов ЛНР призываем соблюдать режим самоизоляции и обращаться за помощью к волонтерам, - призвала координатор проекта «Волонтер» общественного движения Антонина Машкова.
Оставить заявки для получения помощи можно по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05. Горячая линия будет принимать звонки с 09.00 до 18.00. Также все желающие стать волонтерами могут записаться по этим телефонам горячей линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU