Акция «Рука помощи»: в ЛНР волонтеры помогают пожилым жителям, которые находятся в изоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T16:40:06+03:00

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В ЛНР ширится движение среди молодых людей, готовых прийти на помощь пожилым людям, которые находятся в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса. За первую неделю акции «Рука помощи» помощь получили более 60 человек из Луганска, Лутугино, Ровеньков, Алчевска, Стаханова и Кировска.

Луганчанка Варвара Тарасенко рассказала, что раньше ей помогали знакомые, но теперь из-за угрозы коронавируса многие предпочитают оставаться дома. И тогда она обратилась к добровольцам.

- Сделали волонтеры все хорошо, спасибо им за это, - сказала пенсионерка.

Также к участникам акции «Рука помощи» обращались жители Лутугино, Ровеньков, Алчевска, Стаханова и Кировска.

- Людям оказывают помощь в покупке продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Все покупки активисты делают за средства граждан, которые обратились за помощью. Граждане группы риска к нам обращаются, самая большая активность населения в Луганске. Жителей других городов и районов ЛНР призываем соблюдать режим самоизоляции и обращаться за помощью к волонтерам, - призвала координатор проекта «Волонтер» общественного движения Антонина Машкова.

Оставить заявки для получения помощи можно по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05. Горячая линия будет принимать звонки с 09.00 до 18.00. Также все желающие стать волонтерами могут записаться по этим телефонам горячей линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU