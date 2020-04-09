Кобцева: украинская сторона пока не обсуждает открытие новых пунктов пропуска

9 Апр 2020 2020-04-09T14:47:47+03:00

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Киев взял паузу в обсуждении вопроса открытия дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом по итогам заседания участников Контактной группы сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- На состоявшемся 8 апреля в режиме видеоконференции заседании участников Контактной группы обсуждалось открытие дополнительных пунктов пропуска, но в этом вопросе украинская сторона взяла тайм-аут - им необходимо подумать, - сообщила омбудсмен.

В ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по деревянным лестницам и настилам.

Украинская сторона открыла пешее движение в ноябре прошлого года. При этом ширина установленного нового пролета моста не позволяет обеспечить условия для работы экипажей «скорой». А там зачастую людям становится плохо, они вынуждены по несколько часов простаивать в очередях. Из-за этого в районе пункта пропуска постоянно фиксируют летальные исходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU