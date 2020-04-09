9 Апр 2020 2020-04-09T13:32:01+03:00

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20-летнему жителю Горловки грозит штраф за нарушение режима самоизоляции. Молодой человек пришел в Миграционную службу подавать документы на паспорт. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Молодой человек с симптомами ОРВИ нарушил обязательство по соблюдению режима самоизоляции и пришел подавать документы на получение паспорта. Своими действиями нарушитель подверг опасности стоящих в очереди людей, сотрудников полиции и медицинских работников, приехавших на вызов, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь нарушителю придется заплатить штраф. Согласно законодательству, нарушение правил карантина в период действия режима повышенной готовности влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 60 тысяч рублей.

Напомним, за все время в Республике диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Власти и медики предпринимают необходимые меры по недопущению распространения инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU