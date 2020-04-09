В ДНР за сутки 18 человек с подозрением на коронавирус положили в больницы
18 человек за прошедшие сутки в ДНР госпитализировали в инфекционные стационары с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за последние сутки взяли под наблюдение 21 человека, из них 18 госпитализировали, трое - самоизолированы на дому, - говорится в сообщении.
Всего в больницах с подозрением на COVID-19 находится 198 человек, 15089 - на самоизоляции. Выписаны из отделений с дважды отрицательными результатами на COVID-19 - 47 человек. За сутки на «горячую линию» по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции поступило 716 звонков.
Седьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 выявили у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации. Мужчина находился на домашней самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU