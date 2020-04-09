В ДНР за сутки 18 человек с подозрением на коронавирус положили в больницы

9 Апр 2020 2020-04-09T12:03:22+03:00

Об этом сообщили в Минздраве

Изменить размер текста: A A

18 человек за прошедшие сутки в ДНР госпитализировали в инфекционные стационары с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- По данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за последние сутки взяли под наблюдение 21 человека, из них 18 госпитализировали, трое - самоизолированы на дому, - говорится в сообщении.

Всего в больницах с подозрением на COVID-19 находится 198 человек, 15089 - на самоизоляции. Выписаны из отделений с дважды отрицательными результатами на COVID-19 - 47 человек. За сутки на «горячую линию» по вопросам предотвращения коронавирусной инфекции поступило 716 звонков.

Седьмой случай заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 выявили у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации. Мужчина находился на домашней самоизоляции.

Читайте также:

Коронавирус в ДНР: Выявлен седьмой случай заражения Covid-19

Коронавирус в ДНР обнаружен у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU