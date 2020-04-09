9 Апр 2020 2020-04-09T10:33:44+03:00

Украинские боевики за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: ТК «Звезда»

Они выпустили больше 100 боеприпасов

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки одиннадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 120 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись поселки шахты «Трудовская» и Жабичево, село Ясное. На горловском направлении - Зайцево, поселок шахты 6/7, Крутая Балка, Петровское. Коминтерново - на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Последствия обстрелов уточняются.

Напомним,что за предыдущие сутки украинские военнослужащие девять раз нарушили «режим тишины», выпустив по территории ДНР 90 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU