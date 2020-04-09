2020-04-09T10:33:44+03:00
Политика

Украинские боевики за сутки 11 раз обстреляли ДНР

Они выпустили больше 100 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские боевики за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики за сутки 11 раз обстреляли ДНР. Фото: ТК «Звезда»
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки одиннадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 120 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись поселки шахты «Трудовская» и Жабичево, село Ясное. На горловском направлении - Зайцево, поселок шахты 6/7, Крутая Балка, Петровское. Коминтерново - на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Последствия обстрелов уточняются.

Напомним,что за предыдущие сутки украинские военнослужащие девять раз нарушили «режим тишины», выпустив по территории ДНР 90 боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омбудсмен ДНР заявила, что Республика договорилась с Украиной об обмене пленными до Пасхи

Обмен согласован по формуле 10 на 8 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Горловки грозит штраф за нарушение режима самоизоляции
В ДНР за сутки 18 человек с подозрением на коронавирус положили в больницы
Украинские боевики за сутки 11 раз обстреляли ДНР
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 9 апреля будет облачно с прояснениями, до +16
Погода на день в Донецке: 9 апреля будет ясно, до +16
ЛНР и Украина договорили об обмене пленными по формуле 11 на 8
«Не повод грустить!» «Арт-Донбасс» приглашает на виртуальные экскурсии
В Красном Луче и Антраците ездит пожарная машина и оповещает население о мерах профилактики против COVID-19
«Это вранье!» В ЛНР опровергли слухи о смерти жителя от коронавируса
Омбудсмен ДНР заявила, что Республика договорилась с Украиной об обмене пленными до Пасхи
К 75-летию Победы в ДНР изготовили памятные знаки по уникальной технологии
Глава ЛНР распорядился с 10 апреля приостановить пассажирское сообщение с Россией
ЛНР возобновила почтовый обмен с ДНР и Россией
В ДНР выявили коронавирус еще у одного жителя Республики
За все время в ЛНР зафиксировано 6 случаев заражения Covid-19