2020-04-09T09:28:43+03:00
Политика

Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»

Они вели огонь из минометов по Калиновке
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ФейсбукУкраинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Фейсбук
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Украинские военные два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из 82-миллиметровых минометов, - рассказали в СЦКК.

Тем временем, небоевые потери вооруженных формирований Украины растут. Три военнослужащих получили ожоги, еще два отравились угарным газом из-за пожаров в блиндажах.

По данным управления Народной милиции, военнослужащие 93-й бригады из-за отсутствия снабжения дровами и углем вынуждены топить печи в блиндажах подручными средствами, зачастую для розжига используются горюче-смазочные материалы, неосторожное обращение с которыми приводит к печальным последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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