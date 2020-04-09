Погода на день в Луганске: 9 апреля будет облачно с прояснениями, до +16
9 апреля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 14-16 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 14-16 градусов тепла.
Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 апреля метеорологи отмечали в 1916 году – минус 5,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 30,1 градуса.
10 апреля, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.
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ИСТОЧНИК KP.RU