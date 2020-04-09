2020-04-09T08:51:13+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 9 апреля будет облачно с прояснениями, до +16

В Луганске будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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9 апреля в Луганске будет облачно с прояснениями, до +16. Фото: ВКонтакте9 апреля в Луганске будет облачно с прояснениями, до +16. Фото: ВКонтакте
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9 апреля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 14-16 градусов тепла.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 апреля метеорологи отмечали в 1916 году – минус 5,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 30,1 градуса.

10 апреля, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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