Погода на день в Луганске: 9 апреля будет облачно с прояснениями, до +16

9 Апр 2020 2020-04-09T08:51:13+03:00

9 апреля в Луганске будет облачно с прояснениями, до +16. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

9 апреля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 14-16 градусов тепла.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 9 апреля метеорологи отмечали в 1916 году – минус 5,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 30,1 градуса.

10 апреля, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР: Выявлен седьмой случай заражения Covid-19

Коронавирус в ДНР обнаружен у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU