Погода на день в Донецке: 9 апреля будет ясно, до +16

9 Апр 2020 2020-04-09T08:33:00+03:00

9 апреля в Донецке будет ясно, до +16 градусов. Фото: ВКонтакте

В Донецке будет дуть северный ветер, порывами до 10 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 апреля будет ясно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от +10 градусов. Днем столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. Вечером ожидается +8.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки. С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде.

По прогнозам синоптиков, 10 апреля в Донецке и ДНР будет переменная облачность, зато станет теплее на два градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU