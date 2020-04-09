Погода на день в Донецке: 9 апреля будет ясно, до +16
В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 апреля будет ясно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от +10 градусов. Днем столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. Вечером ожидается +8.
В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.
В этот день почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки. С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде.
По прогнозам синоптиков, 10 апреля в Донецке и ДНР будет переменная облачность, зато станет теплее на два градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU