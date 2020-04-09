ЛНР и Украина договорили об обмене пленными по формуле 11 на 8

9 Апр 2020 2020-04-09T00:02:47+03:00

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На переговорах Трехсторонней контактной группы представители Луганской Народной Республики и Украины договорились об обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

- Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно, - сообщила Кобцева по итогам переговоров.

Она отметила, что стороны договорились об обмене по формуле 11 на 8.

- 11 отдаем, восемь забираем, - сказала представитель Республики.

Крайняя дата для проведения обмена - 17 апреля.

- Так как украинской стороне необходимо время для проведения процессуальной очистки, - отметила Кобцева.

Также об обмене пленными удалось договориться и представителям ДНР. Сообщается, что он должен состояться до Пасхальных праздников по формуле 10 на 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU