ЛНР и Украина договорили об обмене пленными по формуле 11 на 8
На переговорах Трехсторонней контактной группы представители Луганской Народной Республики и Украины договорились об обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
- Переговоры по обмену удерживаемыми лицами прошли успешно, - сообщила Кобцева по итогам переговоров.
Она отметила, что стороны договорились об обмене по формуле 11 на 8.
- 11 отдаем, восемь забираем, - сказала представитель Республики.
Крайняя дата для проведения обмена - 17 апреля.
- Так как украинской стороне необходимо время для проведения процессуальной очистки, - отметила Кобцева.
Также об обмене пленными удалось договориться и представителям ДНР. Сообщается, что он должен состояться до Пасхальных праздников по формуле 10 на 8.
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ИСТОЧНИК KP.RU