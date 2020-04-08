В Красном Луче и Антраците ездит пожарная машина и оповещает население о мерах профилактики против COVID-19
По улицам Красного Луча и Антрацита курсируют пожарные машины МЧС ЛНР с громкоговорителями. Сотрудники спасательного ведомства несколько раз в день таким образом информируют о мерах предосторожности против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Пожарная машина с громкоговорителем в Антраците и Красном Луче.! другой источник
Спасатели напоминают о необходимости самоизоляции, особенно для людей старше 60 лет. Кроме того, они рекомендуют посещать только близлежащие аптеки и продовольственные магазины.
— Информирование с помощью системы оповещения и автомобильных нарядов будет продолжаться, пока сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции и действуют ограничительные мероприятия, — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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