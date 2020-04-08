В Красном Луче и Антраците ездит пожарная машина и оповещает население о мерах профилактики против COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T22:38:21+03:00

Курсирование автомобилей с громкоговорителями, пока заметили только в Красном Луче и Антраците. Фото: yuzhny.info

Несколько раз в день по улицам курсируют пожарные машины МЧС ЛНР с громкоговорителями [видео]

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По улицам Красного Луча и Антрацита курсируют пожарные машины МЧС ЛНР с громкоговорителями. Сотрудники спасательного ведомства несколько раз в день таким образом информируют о мерах предосторожности против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/771895" frameborder="0"></iframe> Пожарная машина с громкоговорителем в Антраците и Красном Луче.! другой источник

Спасатели напоминают о необходимости самоизоляции, особенно для людей старше 60 лет. Кроме того, они рекомендуют посещать только близлежащие аптеки и продовольственные магазины.

— Информирование с помощью системы оповещения и автомобильных нарядов будет продолжаться, пока сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции и действуют ограничительные мероприятия, — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU