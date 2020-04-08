Омбудсмен ДНР заявила, что Республика договорилась с Украиной об обмене пленными до Пасхи
В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы Донецкой Народной Республике удалось договориться с Украиной о проведении обмена пленными.
- После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения, - сказала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
Омбудсмен Республики сообщила, что обмен согласован по формуле 10 на 8.
- Напоминаем, что мы были готовы к произведению обмена еще к прошлому заседанию ТКГ, - говорит Дарья Васильевна. - Однако, к сожалению, наши оппоненты отказались от предложенной ранее формулы. Но сегодня нам удалось настоятельно донести важность и гуманность данного процесса. Выражаем надежду на то, что в дальнейшем все пройдет без изменений и по предварительно согласованному плану.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ДНР: Выявлен седьмой случай заражения Covid-19
Коронавирус в ДНР обнаружен у 35-летнего жителя Республики, который 4 апреля вернулся из России (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU