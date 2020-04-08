2020-04-08T21:09:53+03:00
Политика

Омбудсмен ДНР заявила, что Республика договорилась с Украиной об обмене пленными до Пасхи

Обмен согласован по формуле 10 на 8
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Обмен согласован по формуле 10 на 8Обмен согласован по формуле 10 на 8Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы Донецкой Народной Республике удалось договориться с Украиной о проведении обмена пленными.

- После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до Пасхальных праздников, а также определить место его проведения, - сказала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен Республики сообщила, что обмен согласован по формуле 10 на 8.

- Напоминаем, что мы были готовы к произведению обмена еще к прошлому заседанию ТКГ, - говорит Дарья Васильевна. - Однако, к сожалению, наши оппоненты отказались от предложенной ранее формулы. Но сегодня нам удалось настоятельно донести важность и гуманность данного процесса. Выражаем надежду на то, что в дальнейшем все пройдет без изменений и по предварительно согласованному плану.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Омбудсмен ДНР заявила, что Республика договорилась с Украиной об обмене пленными до Пасхи
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