2020-04-08T19:52:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ЛНР распорядился с 10 апреля приостановить пассажирское сообщение с Россией

Распоряжение будет действовать до завершения режима повышенной готовности
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Распоряжение действует до завершения режима повышенной готовности. Фото: vk.com/tranzit_groupРаспоряжение действует до завершения режима повышенной готовности. Фото: vk.com/tranzit_group
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому с 10 апреля приостанавливаются пассажирские перевозки в Россию и в обратном направлении.

Распоряжение будет действовать до окончания режима повышенной готовности.

- Приостановить с 00.00 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из Российской Федерации в ЛНР и в обратном направлении: автобусами (регулярные, нерегулярные (по заказу) и регулярные специальные перевозки), такси, легковыми автомобилями на заказ, - говорится в тексте документа.

Леонид Пасечник подчеркнул, что указ не распространяется на организованные перевозки связанные с получением паспорта Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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