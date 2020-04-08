Глава ЛНР распорядился с 10 апреля приостановить пассажирское сообщение с Россией

8 Апр 2020 2020-04-08T19:52:47+03:00

Распоряжение будет действовать до завершения режима повышенной готовности

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому с 10 апреля приостанавливаются пассажирские перевозки в Россию и в обратном направлении.

Распоряжение будет действовать до окончания режима повышенной готовности.

- Приостановить с 00.00 10 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности выполнение международных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из Российской Федерации в ЛНР и в обратном направлении: автобусами (регулярные, нерегулярные (по заказу) и регулярные специальные перевозки), такси, легковыми автомобилями на заказ, - говорится в тексте документа.

Леонид Пасечник подчеркнул, что указ не распространяется на организованные перевозки связанные с получением паспорта Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU