«Это вранье!» В ЛНР опровергли слухи о смерти жителя от коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T21:54:36+03:00

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Распространяемая украинскими СМИ информация о смерти жителя ЛНР от коронавируса является ложной.

- Циркулирующие с недавнего времени слухи о якобы первом умершем в Республике от коронавируса Covid-19 являются враньем, - сказал главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

Он также сообщил, что за все время в Республике зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причем один из заболевших выздоровел и выписан. Пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений ЛНР.

Всего под наблюдением медиков в стационарных условиях находится 201 человек. Они не заражены Covid-19, а могут быть носителями этой инфекции. Эти люди, по словам главного санврача, находятся на обсервации в лечебных учреждениях ЛНР для недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

- У нас увеличивается количество граждан, прибывающих из Российской Федерации и находящихся на обязательной самоизоляции на срок в 14 суток. Они находятся дома и таких граждан у нас 554 человека, - рассказал Дмитрий Докашенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU