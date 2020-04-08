8 Апр 2020 2020-04-08T18:51:48+03:00

Жители ЛНР снова могут оправлять и получать письма и посылки из ДНР и России. Фото: vk.com/pochta__lnr

Обмен почтой был временно приостановлен для недопущения распространения коронавируса

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Хорошую новость для жителей Луганска и Республики сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР. «Почта ЛНР» возобновила почтовый обмен с ДНР и Россией.

- В связи с высокой социальной значимостью международного почтового сообщения возобновляется почтовый обмен с Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией, - говорится в сообщении.

Напомним, что обмен почтой был временно приостановлен в ЛНР с целью недопущения распространения коронавируса на территории Республики.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла ряд ограничений. В частности, о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами.

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ИСТОЧНИК KP.RU