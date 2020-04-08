В ДНР выявили коронавирус еще у одного жителя Республики
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики заявили о новом зафиксированном случае заражения коронавирусной инфекцией.
- Заболевание подтвердилось у 35-летнего мужчины, который 4 апреля вернулся из Российской Федерации через КПВВ «Успенка» и находился на самоизоляции, - говорится в сообщении.
В Минздраве Республики рассказали, что 6 апреля мужчина обратился за медицинской помощью с симптомами вирусной инфекции.
- Он был госпитализирован в больницу, его состояние удовлетворительное, - говорят в здравоохранительном ведомстве ДНР. - Сегодня, 8 апреля, был получен положительный результат теста на Covid-19.
Отмечается, что родственники зараженного коронавирусом жителя Республики также находятся в изоляции под медицинским наблюдением.
О результатах их тестов будет сообщено дополнительно, - сообщили в министерстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU