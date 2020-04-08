За все время в ЛНР зафиксировано 6 случаев заражения Covid-19
В Луганской Народной Республике за все время зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
- Всего в Республике на сегодняшний день выявлено шесть заболевших, - сказа он.
Докашенко отметил, что первый зараженный житель Республики выздоровел и был выписан из больницы.
- Пятеро зараженных находятся в боксированных палатах лечебных заведений ЛНР, - рассказал главный санврач.
На сегодняшний день под наблюдением медиков находится 201 человек (это не зараженные, а лишь возможные носители инфекции). На домашней самоизоляции – 554 человека.
Тем временем, в Донецкой Народной Республике за все время зафиксировано семь случаев коронавирусной инфекции. Сегодня, 8 апреля, был выявлен седьмой случай. Covid-19 выявили у 35-летнего мужчины, который приехал из России.
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ИСТОЧНИК KP.RU