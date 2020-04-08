Командир 30-й бригады ВСУ для личных целей создал из подчиненных рабсилу

8 Апр 2020 2020-04-08T16:01:43+03:00

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Полковник Иван Гараз, командир 30-й бригады вооруженных формирований Украины придумал новый способ заработка. Из числа военнослужащих он создал бригаду разнорабочих для лесопильного предприятия. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Под контролем приближенных к нему офицеров Гараз создал целую бригаду разнорабочих из числа подчиненных военнослужащих, - говорит Осадчий. - Задействованные в этой схеме солдаты получают все возможные надбавки, а по документам числятся как выполняющие боевые задачи на передовых позициях. В то же время, они работают на местных кустарных предприятиях.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что в незаконном бизнесе украинского комбрига произошло ЧП.

- Во время работ на лесопилке в населенном пункте Соледар военнослужащий 30-й бригады сержант Фещук лишился руки при работе на пилораме, - сказал он. Гараз задействовал все имеющиеся связи для сокрытия производственной травмы своего «рабочего», однако, по данным наших источников, делом уже заинтересовалась прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU