В результате обстрела ВСУ трое военнослужащих ЛНР получили ранения

8 Апр 2020 2020-04-08T15:01:25+03:00

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Трое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики получили ранения различной степени тяжести в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель Управления НМ ЛНР Яков Осадчий.

- Сегодня в 10.20 боевики 59-й бригады ВФУ под командованием военного преступника полковника Геннадия Шаповалова открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям и населенному пункту Калиновка, - говорит Осадчий. - В результате преступных действий украинских боевиков ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Яков Осадчий отметил, что Киев пытается дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения во время заседания Контактной группы.

- Подобные агрессивные действия боевиков ВФУ ставят под сомнения все заявления украинской стороны, - подчеркивает официальный представитель оборонного ведомства ЛНР. - Произошедшее подтверждает, что-либо руководство Украины потеряло всяческий контроль над своими боевиками на Донбассе, либо агрессия носит плановый характер и поощряется президентом страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU